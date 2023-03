Vierjähriger ertrinkt in Pool: Anklage gegen Eltern

Nach dem Tod eines vierjährigen Kindes in einem Pool hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück die Eltern wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Der Junge war im vergangenen November in das Schwimmbecken auf dem Grundstück der Eltern in Bramsche gestürzt und leblos aus dem Becken geholt worden. Im Krankenhaus wurden die Wiederbelebungsversuche abgebrochen und sein Tod festgestellt. Der Pool sei aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht ausreichend abgesichert gewesen, sagte am Donnerstag Behördensprecher Christian Bagung. Zuerst berichtete die „Neue Osnabrücker Zeitung“ über die Anklage.