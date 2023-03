Weil wünscht Muslimen Zuversicht zum Fastenmonat

Kurz vor Beginn des Fastenmonats Ramadan haben Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und der Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Deniz Kurku (beide SPD) Musliminnen und Muslimen Verbundenheit und Zuversicht gewünscht. Der Fastenmonat beginnt am Donnerstag und endet am 21. April, wie die Staatskanzlei in Hannover am Mittwoch mitteilte. Danach folgt das dreitägige Zuckerfest.

Hannover (dpa/lni). Kurz vor Beginn des Fastenmonats Ramadan haben Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und der Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, Deniz Kurku (beide SPD) Musliminnen und Muslimen Verbundenheit und Zuversicht gewünscht. Der Fastenmonat beginnt am Donnerstag und endet am 21. April, wie die Staatskanzlei in Hannover am Mittwoch mitteilte. Danach folgt das dreitägige Zuckerfest.

„Leider ist die Zeit des Ramadans auch in diesem Jahr geprägt von schrecklichen Ereignissen in der Welt, die großes Leid für viele Menschen verursachen“, sagte Weil. Er denke dabei besonders an die verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Viele Menschen hätten Familie, Angehörige, Freundinnen und Freunde verloren. Viele sorgten sich um verletzte und traumatisierte Kinder, Frauen und Männer.

