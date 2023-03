Fünf Bewohner bei Hochhausbrand in Bremen verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Bremen sind fünf Bewohner verletzt worden. Eine Frau kam in der Nacht zum Mittwoch mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 60 Einsatzkräfte rückten an. In weniger als einer Stunde konnten die Flammen im zehnten Stock des Hochhauses im Stadtteil Osterholz gelöscht werden, wie es hieß. Mehr Details wurden zunächst nicht genannt.