Erste Städte lassen E-Autos nicht mehr kostenfrei parken

Hannover (dpa/lni). Erste Städte in Niedersachsen nehmen Angebote zum kostenlosen Parken für Elektroautos wieder zurück. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter mehreren größeren Städten. In vielen Städten ist hingegen noch unklar, ob entsprechende Verordnungen auslaufen sollen.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Stadt Göttingen entscheiden, dass ab 1. Juli auch E-Autos in der Stadt auf öffentlichen Stellplätzen Parkgebühr zahlen müssen. In Nordhorn ist das kostenlose Parken seit Anfang Februar Geschichte, in Braunschweig seit Jahresanfang. Der Anreiz sei schlicht nicht mehr notwendig, teilte etwa die Stadt Braunschweig mit, wo das kostenlose Parken 2014 eingeführt wurde.

Von der Parkgebühr sind in der Regel Autos mit einem E-Kennzeichen befreit. Das freiwillig nutzbare Nummernschild können auch Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenautos erhalten.

Bisher sind die Städte, die ihre Verordnungen zum kostenlosen Parken auslaufen lassen oder abschaffen, die Ausnahme. In Delmenhorst und Hannover läuft eine entsprechende Regelung etwa noch bis Ende 2023, in Celle bis Ende 2026. In einigen Städten gab es ein solches Angebot gar nicht. Andere Städte wie Oldenburg oder Wilhelmshaven erlauben das kostenlose Parken für Elektroautos nur während des Ladevorgangs.

