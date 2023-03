16-Jähriger soll Brüder zu Banküberfall angestiftet haben

Ein 16-Jähriger soll seine zwei jüngeren, ebenfalls minderjährigen Brüder zu einem Banküberfall angestiftet haben. Der Jugendliche wurde am Donnerstag festgenommen und unter Meldeauflagen auf freien Fuß gesetzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach soll der jüngste - sieben Jahre alte - Bruder am 1. März die Bankfiliale in Garbsen (Region Hannover) überfallen haben.