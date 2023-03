Polizei stoppt überladenen Pferdetransporter

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand.

Die Polizei hat auf der A1 in Bremen einen überladenen Pferdetransporter gestoppt. Das zulässige Gesamtgewicht sei um mehr als 50 Prozent überschritten worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei der Verkehrskontrolle am späten Mittwochabend bei Arsten hätten die Beamten gleich mehrere Verstöße gegen den Tierschutz festgestellt.