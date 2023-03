SPD und CDU wollen Erdwärme in Niedersachsen stärker nutzen

Sowohl die SPD als auch die CDU in Niedersachsens Landtag sehen großes Potenzial in einer stärkeren Nutzung von Erdwärme. Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sagte der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch), die Tiefengeothermie werde bei den erneuerbaren Energien oft unterschätzt. Die Landesregierung wolle künftig mehr Geld bereitstellen, um das finanzielle Risiko der Bohrungen abzufangen. Geothermie-Projekte gebe es in Niedersachsen bereits in der Region Hannover sowie in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) und Munster (Heidekreis).