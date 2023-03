Fast 30.000 Euro erbeutet: Polizei Niedersachsen sucht Serientaschendieb

Die Polizei in Niedersachsen sucht nach einem Mann, der ältere Menschen bestohlen haben soll. War er auch in Hamburg aktiv?

Uelzen/Hamburg. Er sah es auf die Portemonnaies ab und ging damit zum nächsten Geldautomaten: Die Polizei fahndet öffentlich nach einem Taschendieb, der in mehr als 15 Fällen Seniorinnen und Senioren in ganz Norddeutschland um ihr Erspartes gebracht haben soll.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der gesuchte Mann zwischen Anfang September und Ende Januar im Umfeld von Discountern Geldbörsen älterer Menschen gestohlen haben. Anschließend habe er an nahe gelegenen Geldautomaten Abhebungen vorgenommen. Insgesamt soll er so fast 30.000 Euro Bargeld erbeutet haben.

Taschendieb erbeutet fast 30.000 Euro Bargeld – Taten auch in Hamburg?

In Niedersachsen sei der Gesuchte unter anderem in Amelinghausen, Neustadt am Rübenberge, Oldenburg, Syke, Bassum, Bad Bodenteich, Cuxhaven, Bad Bevensen, Uelzen, Drochtersen, Winsen (Aller), Lachendorf, Uetze und Nordenham aktiv gewesen. Weitere Taten auch in den Regionen Hamburg und Schleswig-Holstein seien wahrscheinlich.

Bilder von Überwachungskameras zeigen den mutmaßlichen Taschendieb beim Geldabheben.

Foto: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Bilder von Überwachungskameras zeigen den gesuchten Mann beim Abheben von Bargeld. Die Polizei beschreibt ihn wie folgt:

männlich

korpulent

170–175 cm groß

auffällig rote Haare (möglicherweise Perücke)

trägt häufig Poloshirts

das linke Auge wirkt im offenen Zustand geschlossener als das rechte

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter Telefon 0581 930-0 und -329 oder per Mail (steffen.wilkens1@polizei.niedersachsen.de) entgegen.