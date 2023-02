KWS Saat erwartet mehr Umsatzwachstum

Nach einem Umsatzsprung von fast einem Drittel in den ersten sechs Monaten blickt KWS Saat noch zuversichtlicher auf das Geschäftsjahr 2022/2023. Vor allem das Segment Getreide- und Zuckerrüben sowie die Geschäfte in Brasilien beschleunigten das Wachstum, sagte Finanzchefin Eva Kienle bei der Zahlenvorlage am Donnerstag in Einbeck. Der Umsatz des Saatgutherstellers dürfte im laufenden Geschäftsjahr (per 30. Juni) deshalb um 13 bis 15 Prozent wachsen und nicht mehr nur um 10 bis 12 Prozent, wie zuvor prognostiziert. Der Frühjahrsaussaat in den wichtigsten Märkten Europa und Nordamerika blickt Kienle mit Optimismus entgegen.