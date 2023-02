Erdbeben Hilfstransportflüge in die Türkei sollen am Morgen starten

Eine Frau wärmt sich an einem Feuer in Adiyaman.

Vorbereitungen für Hilfsflüge der Bundesluftwaffe in das Erdbebengebiet in der Türkei sind am Donnerstag angelaufen. Am Morgen seien die Flugzeuge vom Typ Airbus A 400M auf dem Militärflughafen Wunstorf bei Hannover beladen worden, sagte ein dpa-Reporter. Geplant ist nach Mitteilung der Luftwaffe, dass die Maschinen noch am Morgen beziehungsweise am Vormittag starten.