Trauerfeier für getöteten 14-Jährigen aus Wunstorf

Blumen und Kerzen liegen an einer Tannenbaumschonung in Wunstorf-Blumenau in der Region Hannover.

Mit einer bewegenden Trauerfeier haben Familie und Freunde Abschied von dem 14-Jährigen genommen, der in Wunstorf bei Hannover mutmaßlich von einem gleichaltrigen Jugendlichen getötet worden ist. „Wir alle sind nach wie vor schockiert“, sagte der katholische Pfarrer Andreas Körner, der das Opfer selbst seit dem Kommunionskurs kannte, in seiner Predigt am Dienstag. Seit dem Tag, an dem Jan getötet wurde, sei in Wunstorf „nichts mehr wie es war“.