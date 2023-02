Keine Abschläge bei Betrugsverdacht in Corona-Testzentrum

Ein Corona-Testzentrum, das nicht ordnungsgemäß abgerechnet hat, kann während einer Abrechnungsprüfung keine Abschlagszahlungen von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) verlangen. Das teilte das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen (LSG) am Montag in Celle mit. Es wies die Beschwerde gegen ein Urteil des Sozialgerichts Lüneburg ab, damit ist dieses rechtskräftig. In dem Eilverfahren hatte ein Testzentrum gegenüber der KV Forderungen von rund 380.000 Euro geltend gemacht. Die Organisation der Kassenärzte war in der Pandemie für die Abrechnung der kostenlosen Corona-Tests zuständig.