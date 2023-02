Auszubildende treten in Wettstreit

Rund 10.000 junge Menschen bundesweit beteiligen sich seit Montag am diesjährigen Berufswettbewerb der Landjugend. In den nächsten Monaten stellen die angehenden Fachkräfte in den Bereichen Land- oder Hauswirtschaft, Weinbau sowie Forst- oder Tierwirtschaft in regionalen Wettbewerben ihr Können unter Beweis. Zu den Aufgaben in der Hauswirtschaft gehört etwa, eine interkulturelle Veranstaltung vorzubereiten, wie die Organisatoren zum Festakt in Rotenburg/Wümme mitteilten.