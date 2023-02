Kovac lobt Wolfsburger Auftritt: „Sehr unglücklich verloren“

Trainer Niko Kovac hat trotz der 2:4-Niederlage gegen den FC Bayern München den Auftritt des VfL Wolfsburg gelobt. „Ich möchte meiner Mannschaft heute ein Riesen-Kompliment ausstellen. Denn wir haben den FC Bayern München heute wirklich gefordert“, sagte der frühere Bayern-Coach am Sonntagabend in der Pressekonferenz zu diesem Spiel. „Ich bin der Meinung, dass wir sehr unglücklich verloren haben und dass Bayern glücklich gewonnen hat. Aber das ist der Unterschied: Die haben Weltklasse-Niveau. Und wir müssen noch arbeiten, dass wir dorthin kommen.“

Wolfsburg. Trainer Niko Kovac hat trotz der 2:4-Niederlage gegen den FC Bayern München den Auftritt des VfL Wolfsburg gelobt. „Ich möchte meiner Mannschaft heute ein Riesen-Kompliment ausstellen. Denn wir haben den FC Bayern München heute wirklich gefordert“, sagte der frühere Bayern-Coach am Sonntagabend in der Pressekonferenz zu diesem Spiel. „Ich bin der Meinung, dass wir sehr unglücklich verloren haben und dass Bayern glücklich gewonnen hat. Aber das ist der Unterschied: Die haben Weltklasse-Niveau. Und wir müssen noch arbeiten, dass wir dorthin kommen.“

Die Wolfsburger gerieten vor 30.000 Zuschauern in der ausverkauften Volkswagen Arena bereits in den ersten 20 Minuten durch Tore von Kingsley Coman (9./14.) und Thomas Müller (19.) mit 0:3 in Rückstand. „Wir lagen mit den ersten zwei Schüssen 3:0 hinten. Denn die Flanke von Kingsley Coman war nicht als Schuss gedacht“, haderte Kovac.

Jakub Kaminski (44.) brachte die „Wölfe“ auf 1:3 heran und nach einer Gelb-Roten Karte für Bayern-Nationalspieler Joshua Kimmich (53.) deutete einiges in diesem Spiel auf eine Wende hin. Doch in Unterzahl erhöhten die Bayern durch einen schönen Sololauf von Jamal Musiala auf 4:1 (73.). Mattias Svanberg (81.) gelang nur noch ein Anschlusstreffer.

„Unsere Mannschaft hat niemals aufgegeben“, sagte der neue Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer bei DAZN. Er kritisierte aber auch die Entstehung des entscheidenden vierten Gegentores. „Wir müssen über unsere Körperlichkeit und die Physis kommen - da darf so ein viertes Tor niemals passieren“, sagte er. „Es waren sieben oder acht Spieler von uns da, wo er durchmarschiert ist. Aber auch nach dem vierten Tor hat unsere Mannschaft niemals aufgesteckt.“

