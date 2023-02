2:2 nach 0:2: VfB Oldenburg punktet gegen 1860 München

Der VfB Oldenburg hat in der 3. Fußball-Liga einen spektakulären Punkt geholt. Durch zwei Tore in den Schlussminuten machte der Aufsteiger aus einem 0:2-Rückstand gegen den TSV 1860 München noch einen wertvollen Punktgewinn. Manfred Starke in der 90. Minute sowie Pascal Richter in der vierten Minute der Nachspielzeit trafen am Sonntag noch zum 2:2 (0:0)-Endstand. Starkes Tor war dabei ein Distanzschuss aus mehr als 40 Metern Entfernung.