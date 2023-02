Bremer Schaffermahlzeit wird weiblicher

Es ist das Ende einer Tradition: Die 479. Schaffermahlzeit im Bremer Rathaus wird erstmals in der Geschichte des Brudermahls von einer Frau als Schafferin mitausgerichtet. Unternehmerin Janina Marahrens-Hashagen organisiert und bezahlt die Feier am 10. Februar 2023 zusammen mit zwei männlichen Kollegen. „Es ist eine große Ehre, die Schaffermahlzeit mitgestalten zu können“, sagte Marahrens-Hashagen. Die Schaffermahlzeit ist eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Deutschland. „Für Bremen ist sie die größte Netzwerkveranstaltung“, sagte sie.