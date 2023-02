Wolfsburg empfängt Serienmeister Bayern München

Nach zwei wettbewerbsübergreifenden Niederlagen in Serie empfängt der zuvor formstarke VfL Wolfsburg den Rekordmeister FC Bayern München. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) trifft VfL-Trainer Niko Kovac in der Fußball-Bundesliga auf seinen früheren Club, den er 2019 zur deutschen Meisterschaft und zum Gewinn des DFB-Pokals geführt hatte.

Wolfsburg (dpa/lni). Nach zwei wettbewerbsübergreifenden Niederlagen in Serie empfängt der zuvor formstarke VfL Wolfsburg den Rekordmeister FC Bayern München. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) trifft VfL-Trainer Niko Kovac in der Fußball-Bundesliga auf seinen früheren Club, den er 2019 zur deutschen Meisterschaft und zum Gewinn des DFB-Pokals geführt hatte.

Von den drei Unentschieden der Münchener in der Liga in Serie will der 51-Jährige sich jedoch nicht täuschen lassen. Bayern ist laut Kovac weiter der große Favorit auf den Meistertitel. Während der VfL vor wenigen Tagen durch das 1:2 bei Union Berlin aus dem DFB-Pokal ausgeschieden war, gewann der deutsche Serienmeister seine Partie im Achtelfinale in Mainz 4:0.

Bei den Wolfsburgern wird Koen Casteels nach überstandener Erkältung wieder im Tor stehen. Nationalstürmer Lukas Nmecha ist nach seiner Knieverletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Im vergangenen Heimspiel der Niedersachsen in der Bundesliga gegen den FCB im Mai 2022 rangen die Wölfe dem damals bereits feststehenden deutschen Meister ein 2:2 ab. Es war der letzte Einsatz von Kovac-Vorgänger Florian Kohfeldt in Wolfsburg.

