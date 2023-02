Speicher Rehden gibt nach Verpuffung wieder Gas ans Netz ab

Nach einer Verpuffung gibt Deutschlands größter Gasspeicher im niedersächsischen Rehden wieder Gas an das Netz ab. Der Betrieb wurde planmäßig am Freitag um 6.00 Uhr wieder aufgenommen, wie der Betreiber Astora am Freitag bestätigte. Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Dienstag zu einer Verpuffung an einer Fackel. Dabei handelt es sich um ein Sicherheitssystem.