Deutschlands beste Kaninchenzüchter kommen aus Ostfriesland

Die besten Rassekaninchenzüchter Deutschlands kommen aus der Gemeinde Moormerland in Ostfriesland. Bei der 35. Bundes-Kaninchenschau in der vergangenen Woche in Kassel wurde der Rassekaninchenzuchtverein I 47 Moormerland im Landkreis Leer als bester Verein Deutschlands ausgezeichnet. Der Vereinswettbewerb, bei dem die Ostfriesen den Spitzenplatz unter 104 Vereinen belegten, wurde nach Angaben des Zentralverbandes Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter zum ersten Mal ausgelobt.