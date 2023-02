Grünen-Co-Chefin verteidigt Energiepolitik ihrer Partei

Die Grünen-Chefin Ricarda Lang hat die Energiepolitik ihrer Partei verteidigt und unter anderem der früheren Bundesregierung Fehler bei dem Thema vorgeworfen. Die Politik des ehemaligen Wirtschaftsministers Peter Altmaier (CDU) habe dazu geführt, dass Solarpanels inzwischen vor allem in China produziert würden - und nicht in Deutschland, sagte Lang beim politischen Jahresauftakt der Bremer Grünen. Erneuerbare Energien seien immer wieder blockiert worden. „Deswegen will ich in so einer Zeit wie jetzt nie wieder hören, dass wir gerade das Scheitern von grüner Energiepolitik sehen.“