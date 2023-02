Gasspeicher Rehden soll nach Verpuffung in Betrieb gehen

Nach einer Verpuffung an Deutschlands größtem Gasspeicher im niedersächsischen Rehden soll der Speicher wieder in Betrieb gehen. Dies soll am Freitag um 6.00 Uhr erfolgen, wie der Betreiber Astora am Donnerstag mitteilte. Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Dienstag zu einer Verpuffung an einer Fackel.