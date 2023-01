Lastwagen verliert auf A1 Hühnerkot

Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 1 im Landkreis Vechta Hühnerkot verloren. Die stinkende Fracht verteilte sich am Dienstagmittag auf der Fahrbahn an der Auffahrt Neuenkirchen-Vörden und auf der A1 in Richtung Süden. Die Auffahrt und die A1 wurden in dem betroffenen Bereich voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.