Jugendliche sollen 93-Jährige ausgeraubt haben

Zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche sollen in Hannover eine 93 Jahre alte Frau geschlagen und ausgeraubt haben. Die beiden stehen im dringenden Tatverdacht, die Seniorin schwer verletzt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau befinde sich nach der Tat vom Sonntagnachmittag nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittler hoffen auf Hinweise zu dem Überfall im Stadtteil Ricklingen.