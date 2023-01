Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall - A1 Richtung Hamburg gesperrt

Ein Lkw-Fahrer ist am Montag bei einem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann auf der Autobahn 1 zwischen Bremen und Hamburg im Landkreis Rotenburg unterwegs, als er mit seinem Lastwagen auf einen Sattelzug auffuhr. Der 48-Jährige wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und starb an den Folgen des Unfalls in der Nähe von Sittensen. Unklar ist bislang noch, warum der Mann auf den Sattelzug auffuhr, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.