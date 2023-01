Temporäres Tempolimit auf A7 aufgehoben

Die Tempo-80-Regelung auf der Autobahn 7 in Südniedersachsen in Richtung Kassel ist aufgehoben worden. Eine Griffigkeitsmessung ergab am Montag keine Einschränkungen mehr bei der Sicherheit, wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Mittag mitteilte. Mitte Januar wurde die A7 auf einem gut 60 Kilometer langen Stück zwischen Northeim und der Landesgrenze zu Hessen wegen einer Verunreinigung mit Pflanzenfett gesperrt.