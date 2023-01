Kriminalität Schüsse lösen Polizeieinsatz in Hannover aus

Mehrere Schüsse auf ein Auto haben am Sonntagabend einen Polizeieinsatz in Hannover ausgelöst. Nahe der Station Herrenhäuser Markt stand ein Wagen mit Einschusslöchern, der Täter konnte zunächst nicht gefasst werden, wie eine Sprecherin der Polizei am Sonntag mitteilte. Der Besitzer des Autos sei unverletzt geblieben, teilte ein Sprecher später mit. Unklar sei hingegen weiter, ob noch andere Personen zum Zeitpunkt der Schüsse im Fahrzeug saßen.