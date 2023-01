Hass-Nachrichten: Hannover 96 unterstützt FCK-Keeper Luthe

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sich mit Torhüter Andreas Luthe solidarisch erklärt. Der Schlussmann des 1. FC Kaiserslautern hatte nach dem 3:1-Sieg der Pfälzer am Samstag bei den Niedersachsen nach eigenen Angaben Hass-Nachrichten über die sozialen Medien erhalten. „Bekomme ganz widerliche Nachrichten von @Hannover96 - #Fans. Wusste gar nicht, dass Familien den Tod zu wünschen so in Mode geraten ist. Der Trend ist an mir vorbei gegangen...“, schrieb der 35-Jährige auf seinem Twitter-Account und ergänzte die Nachricht mit einem Teufels-Emoji.