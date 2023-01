VfB Oldenburg holt ehemaligen Braunschweiger Dornebusch

Fußball-Drittligist VfB Oldenburg hat zwei Tage vor dem Ende der Transferfrist einen neuen Torwart verpflichtet. Der ehemalige Braunschweiger Felix Dornebusch unterschrieb am Sonntag einen Vertrag bei den Niedersachsen. „Nach dem Wechsel von Pelle Boevink zum SC Paderborn hatten wir Handlungsbedarf auf der Torhüterposition, da es ein zu großes Risiko gewesen wäre, hier mit nur zwei Torhütern zu arbeiten“, sagte der sportliche Leiter Sebastian Schachten.

Oldenburg (dpa/lni). Fußball-Drittligist VfB Oldenburg hat zwei Tage vor dem Ende der Transferfrist einen neuen Torwart verpflichtet. Der ehemalige Braunschweiger Felix Dornebusch unterschrieb am Sonntag einen Vertrag bei den Niedersachsen. „Nach dem Wechsel von Pelle Boevink zum SC Paderborn hatten wir Handlungsbedarf auf der Torhüterposition, da es ein zu großes Risiko gewesen wäre, hier mit nur zwei Torhütern zu arbeiten“, sagte der sportliche Leiter Sebastian Schachten.

Der 28 Jahre alte Dornebusch wurde beim FC Schalke 04 und dem VfL Bochum ausgebildet und spielte in der 2. Bundesliga auch für den 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig. In der vergangenen Saison stand er beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard unter Vertrag. „Ich bin sehr froh, wieder in Deutschland spielen zu dürfen und freue mich auf die neue Aufgabe beim VfB Oldenburg“, sagte er.

