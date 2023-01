Energieminister erwartet Tausende neue Windräder

Niedersachsens Energieminister Christian Meyer erwartet zur Beschleunigung der Energiewende einen deutlichen Windkraft-Zubau in den nächsten Jahren. „Realistischerweise reden wir über eine Verdopplung der Zahl an Windrädern in Niedersachsen. Damit müssten sich unsere Ziele zur Erzeugung von Ökostrom umsetzen lassen“, sagte der Grünen-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Angepeilt werden 1,5 Gigawatt zusätzliche Leistung pro Jahr. Nach Angaben des Ministers hat Niedersachsen bisher 6400 Windanlagen.

Der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) gab die Zahl der Windkraftanlagen, die landesweit in Betrieb sind, dagegen zuletzt mit 6156 an. Im Jahr 2022 sei der Zubau dabei „erneut deutlich zu niedrig ausgefallen“, monierte der LEE erst vor wenigen Tagen. Unstrittig ist, dass Niedersachsen so viele Windräder hat wie kein anderes Land.

Die Landesregierung aus SPD und Grünen hat sich im Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, „so schnell wie möglich 2,2 Prozent der Landesfläche als Windenergiegebiete“ auszuweisen. Das entspricht einer Verdopplung der bisher genutzten Fläche, wobei die regionale Verteilung innerhalb Niedersachsens sehr unterschiedlich ist. Künftig soll jede Region einen Anteil zum Ausbau beitragen. Entsprechende Vorgaben werde das Land im Februar präsentieren, kündigte Meyer an.

