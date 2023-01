Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Wilhelmshaven verletzt worden - einer von ihnen schwer. Ein Autofahrer hatte am Samstagabend ersten Erkenntnissen zufolge beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Einer der drei Insassen wurde bei dem Unfall demnach schwer verletzt. Die anderen beiden kamen mit leichten Verletzungen davon. Alle drei wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.