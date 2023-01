Siebenjähriger von Auto erfasst: Lebensgefährlich verletzt

Ein siebenjähriger Junge ist in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) auf dem Gehweg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ein 34-jähriger Fußgänger und die 40-jährige Autofahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Am Freitagmorgen hatte ein 54-jähriger Autofahrer beim Überqueren einer Kreuzung ein von rechts kommendes Fahrzeug übersehen. Der Wagen mit der 40-jährigen Fahrerin kam nach rechts von der Straße ab und erfasste dabei den 34 Jahre alten Fußgänger und das Kind, die beide auf dem Gehweg unterwegs waren. Der Siebenjährige musste in eine Spezialklinik gebracht werden.