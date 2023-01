Vollsperrung nach Lasterunfall auf der A7

Die Autobahn A7 ist nach einem Unfall in Kalefeld im Landkreis Northeim am Freitag in beide Richtungen voll gesperrt worden. Der Verkehr werde in Richtung Süden ab der Ausfahrt Seesen und in Richtung Norden ab der Ausfahrt Northeim-Nord umgeleitet, teilte die Polizei mit. Die Autobahnpolizei rät allen Verkehrsteilnehmern, den Bereich zu umfahren.