Teenager von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Teenager ist von einem Auto in Wardenburg im Landkreis Oldenburg angefahren und schwer verletzt worden. Der 14-Jährige habe am Freitagmorgen zu Fuß eine Straße überquert, teilte die Polizei mit. Ein 41 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den 14-Jährigen mit seinem Wagen. Er wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.