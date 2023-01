Gewalttat Streit am Hauptbahnhof Hannover: Mann beide Beine gebrochen

Bei einem Streit vor dem Hauptbahnhof in Hannover sind einem Mann beide Beine gebrochen worden. Der 45-Jährige sei in der Nacht auf den Freitag von einem 33-Jährigen zunächst ins Gesicht geschlagen worden, teilte die Bundespolizei mit. Als er daraufhin zu Boden ging, sprang oder trat der Angreifer auf die Beine des Opfers und brach ihm dabei beide Unterschenkel. Der 33-Jährige geriet daraufhin mit einem weiteren Mann, mit dem er sich schon vorher im Bahnhofsgebäude geprügelt hatte, in Streit. Die beiden Männer mussten von den Beamten vorübergehend gefesselt werden.