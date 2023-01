Hannovers OB lobt Beteiligung für Innenstadtentwicklung

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay hat den Beteiligungsprozess zum Umbau der Innenstadt gelobt. „Wir haben es geschafft, das als Chancendebatte zu führen“, sagte er bei einem Streitgespräch im Rahmen des Verkehrsgerichtstages in Goslar. Onay diskutierte mit Michael Reink vom Handelsverband Deutschland zum Mobilitätswandel in Innenstädten. Es sei wichtig, Anlieger in die Innenstadtgestaltung einzubinden, um Attraktivität zu schaffen, die Besucher in die Stadt lockt, sagte Onay.