Von Lastwagen überrollt: Radfahrer stirbt

Nach einem Unfall mit einem Lastwagen im Raum Hannover ist ein 61 Jahre alter Radfahrer an seinen lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 33-Jähriger mit seinem Lastwagen am Freitagmorgen in Neustadt am Rübenberge unterwegs - in gleicher Richtung wie der Radfahrer, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung bog der Lastwagen nach rechts ab und überrollte den 61-Jährigen. Der Mann kam unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus, dort starb er schließlich. Ein Huhn, das der Radfahrer dabei hatte, konnte unverletzt eingefangen werden.