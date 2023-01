Fußgänger in Bremen lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Bremen von einem Sattelzug angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 74-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte der Senior am Donnerstag an einer Ampel die Fahrbahn überqueren. Auf der Straße fuhr ein 39-Jähriger mit einem Lastwagen samt Auflieger. Es kam zum Zusammenstoß. Der 74-Jährige wurde noch vor Ort von einem Notarzt behandelt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, die Polizei sucht Zeugen.