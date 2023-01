Brand Feuer in Doppelhaushälfte in Hannover

Das Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte in Hannover ist am Donnerstag in Brand geraten. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig retten und wurden nicht verletzt. Aus einem Nachbargebäude evakuierten die Einsatzkräfte drei Personen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr musste das Dach der Doppelhaushälfte öffnen, um die Flammen zu löschen. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Schaden wurde auf rund 150.000 Euro geschätzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach sind drei Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 30 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen vor Ort.