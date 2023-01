40.000 Euro Schaden bei Feuer im Kreis Uelzen

In Oetzen (Landkreis Uelzen) haben mehrere Feuerwehren in der Nacht zum Donnerstag den Brand eines früher als Stall genutzten Gebäudes löschen müssen. Nach Angaben der Polizei in Lüneburg richteten die Flammen einen Schaden von schätzungsweise rund 40.000 Euro an. Der Dachstuhl und zwei Räume seien komplett zerstört worden. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.