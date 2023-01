SPD-Politiker Mende rückt für neuen Sozialminister nach

Der Politiker Dirk-Ulrich Mende rückt für den neuen niedersächsischen Sozialminister Andreas Philippi (beide SPD) in den Deutschen Bundestag nach. Das teilte die Landeswahlleiterin am Mittwoch mit. Philippi wurde am Mittwoch im neuen Amt vereidigt, er übernahm das Ministerium von Daniela Behrens, die neue Innenministerin geworden ist für den langjährigen Amtsinhaber Boris Pistorius (SPD), nun neuer Bundesverteidigungsminister. Mende ist 65 Jahre alt und Mitglied des SPD-Landesvorstandes.