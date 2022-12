Nach Überfall am Heiligabend: Seniorin aus Niedersachsen stirbt im Krankenhaus

Eine Unbekannte hatte die Frau in deren Wohnung in Hannover attackiert. Die Polizei fahndet nun nach der Täterin.

Eine Seniorin aus Hannover ist am Heiligabend in der eigenen Wohnung von einer Frau attackiert worden und im Krankenhaus verstorben (Symbolbild).

Niedersachsen Nach Überfall am Heiligabend: Seniorin stirbt im Krankenhaus

Hannover. Nach einem Überfall am Heiligabend ist eine 84 Jahre alte Frau am Sonntag im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei wollte die Seniorin am Sonnabend ihre Wohnung verlassen, als sie eine Frau im Hausflur bemerkte.

Sie ging zurück in ihre Wohnung, doch die Unbekannte folgte und trat ihr gegen die Hüfte. Die 84-Jährige stürzte zu Boden. Die Angreiferin lief durch die Wohnung, dann floh sie.

Seniorin wählt nach Attacker Notruf und verstirbt im Krankenhaus

Die Seniorin wählte den Hausnotruf und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort starb sie am Weihnachtstag. Ob die mutmaßliche Täterin etwas gestohlen hat, war zunächst unklar.

Die Polizei ermittelt wegen Raubes mit Todesfolge und hofft auf Zeugenhinweise. Sie beschreibt die Täterin wie folgt:

etwa 1,70 Meter groß

circa 30 bis 40 Jahre alt

von normaler Statur

mittelblondes, schulterlanges Haar

helle Kleidung

Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555.

