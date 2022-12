Tannenbaum für Minister: Feuerwehren wollen Weihnachtsgeld

Feuerwehrleute aus ganz Niedersachsen haben in Hannover dafür demonstriert, wieder Weihnachtsgeld zu bekommen. Organisiert von der Gewerkschaft Verdi kamen etwa 150 Feuerwehrleute sowie Beamtinnen und Beamten zusammen, wie Mario Kraatz, Personalratsvorsitzender der Berufsfeuerwehr Hannover, am Freitag sagte. Die Demonstranten sprachen vor dem Landtag mit den feuerwehrpolitischen Sprechern von Rot-Grün. Dann überreichten sie am Finanzministerium ein grünes Tannenbäumchen an den neuen Minister Gerald Heere (Grüne).