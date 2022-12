Bundesliga Werder-Trainer rechnet mit Füllkrug-Verbleib in Rückrunde

Trotz der Eigenwerbung von Niclas Füllkrug während der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar glaubt Ole Werner vorerst an einen Verbleib des Angreifers bei Werder Bremen. „Ich plane mit ihm und gehe davon aus, dass er bei uns auch die Rückrunde antritt“, sagte der 34 Jahre alte Trainer am Freitag bei einer Medienrunde. „Fülle hat das gut gemacht. Er hat seinen Teil der Aufgabe sehr gut erfüllt“, lobte Werner. „Es hat nicht zum Weiterkommen gereicht, aber er hat einen guten Eindruck hinterlassen“, fügte er hinzu.