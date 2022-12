Land unterstützt Studierende mit 30 Millionen Euro

Studierende mit Mund- und Nasenmaske sitzen in einem Hörsaal.

Um Studenten in der Energiekrise zu helfen, unterstützt das Land Niedersachsen die Studentenwerke mit 30 Millionen Euro. Mit dem Geld soll unter anderem dafür gesorgt werden, dass der Preis eines Mensa-Essens von 2,50 Euro erhalten bleibt, teilte das Wissenschaftsministerium am Freitag mit. Außerdem sollen die Betriebskosten in den Wohnheimen nicht erhöht, die psychosoziale Beratung ausgebaut und ein Nothilfefonds geschaffen werden.