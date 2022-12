Nikolaus und Knecht Ruprecht beschenken Kinder

Kurz vor dem Nikolaus-Tag haben mehrere hundert Kinder in Weener (Landkreis Leer) Stutenkerle und Süßigkeiten bekommen. Die Kinder warteten am Montagnachmittag an verschiedenen Orten, wo sie von Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht in einer Kutsche besucht wurden. „Diese Tradition gibt es bestimmt schon seit Ende der achtziger Jahre“, sagte Hartmut Janssen vom organisierenden Gewerbeverein Möhlenwarf in Weener. Jedes Jahr werden so bis zu 400 Kinder beschenkt. In diesem Jahr warteten sie bei Kälte und Nieselregen auf den heiligen Mann und seinen Helfer.