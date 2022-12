Bremer Grüne stellen Liste für Bürgerschaftswahl 2023 auf

Die mitregierenden Grünen in Bremen stellen am Samstag (10.00 Uhr) ihre Wahlliste für die Bürgerschaftswahl 2023 auf. Als Spitzenkandidatin steht Umweltsenatorin Maike Schaefer fest. Für die Plätze zwei und drei auf der quotierten Liste kandidieren nach Parteiangaben der Fraktionsvorsitzende Björn Fecker und die Sozialsenatorin Anja Stahmann.

Ihr Wahlprogramm mit einem Schwerpunkt auf Klimaschutz und Soziales hatte die Partei am vergangenen Wochenende beschlossen. Die Grünen sind im kleinsten Bundesland seit 2007 an der Regierung beteiligt; seit 2019 besteht die Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei. Das Landesparlament, die Bremische Bürgerschaft, wird am 14. Mai 2023 gewählt.

