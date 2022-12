Landkreis Schaumburg Geldautomat in Rodenberg gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten im Landkreis Schaumburg gesprengt. Verletzt wurde bei der Explosion in einer Bankfiliale in Rodenberg niemand, wie die Polizei mitteilte. Ein Sicherheitsunternehmen hatte die Polizei informiert. Einer von drei im Foyer der Bank befindlichen Automaten war gesprengt worden. Zeugen hatten demnach mehrere Personen gesehen, die mit einem schwarzen Fahrzeug geflohen waren. Eine Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.