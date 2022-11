Sport wird in Energiekrise mit 30 Millionen Euro unterstützt

Sportvereine und -verbände in Niedersachsen werden in der Energiekrise mit 30 Millionen Euro unterstützt. Eine entsprechende Unterstützung wurde im Landtag beschlossen, wie das Innenministerium in Hannover mitteilte. Das Parlament brachte am Mittwoch ein knapp drei Milliarden Euro umfassendes Krisenpaket auf den Weg.