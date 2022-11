Musik Deutsch-Rap in Niedersachsen und Bremen am beliebtesten

Die Musik des Rappers Luciano ist bei den Nutzern des Streaming-Dienstes Spotify in Niedersachsen und Bremen am beliebtesten. Der deutsche Musiker wurde auch bundesweit am meisten gestreamt, wie Spotify am Mittwoch bei der Veröffentlichung ihres Jahresrückblicks mitteilte. Auf den Plätzen zwei und drei folgen sowohl in Bremen als auch in Niedersachsen der österreichische Dancehall-Produzent und Hip-Hop-Künstler RAF Camora und der Hamburger Rapper Bonez MC.