Deutscher Wetterdienst legt Herbstbilanz vor

Folgt der Hitze im Sommer mit vorläufigem Temperaturrekord in Niedersachsen auch noch ein ungewöhnlich warmer Herbst? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlicht am Mittwoch seine Bilanz der drei Herbstmonate September, Oktober und November. Laut den bislang vorliegenden Daten war der Herbst 2022 im Vergleich zum langjährigen Mittelwert deutlich zu mild, wie ein DWD-Sprecher in Offenbach sagte.